Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalındaki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dargeçit ilçesi kırsal Çatalcam ile Alayurt Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

