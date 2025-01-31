Genç öğretmen ikiz bebek doğurduktan sonra hayatını kaybetti
Mardin'de özel bir hastanede ikiz bebek doğuran Fatma Erdem Çeçen, doğum sonrası yaşadığı kanama nedeniyle sevk edildiği Diyarbakır'da kurtarılamadı.
Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen (30), sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İKİZLERİN DURUMU İYİ
Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi. Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.