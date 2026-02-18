Haberler

Mardin'de okullar ramazan için süslendi

Mardin'deki okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Ramazan' projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.

Mardin'de okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik yapıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı Sadullah Taşçı koordinesinde, öğrenciler, okulu ramazana özgü motif ve figürlerle süsledi.

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -





