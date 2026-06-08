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Mardin'de "Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı" başladı

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Mardin'de muhtarların kurumsal donanım, iletişim ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek için Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı başladı. İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen programda, yaklaşık 700 muhtara eğitim verilecek.

Mardin'de muhtarların kurumsal donanımlarını, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı başladı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bir otelde başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, muhtarlık kurumunun sadece idari bir birim olmadığını, adalet, dayanışma ve devlet ile millet kaynaşması anlayışının en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Muhtarların devletin vatandaşa ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda bulunduğunu kaydeden Akgül, "Birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesinde, toplumsal bütünlüğümüzün korunmasında ve ecdadımızdan miras kalan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının yaşatılmasında muhtarlarımızın üstlendiği sorumluluk son derece büyüktür." dedi.

Mahallelerde muhtarların, vatandaşlarla doğrudan kurdukları iletişim sayesinde sorunların tespiti, ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesinde vazgeçilmez bir görev icra etiklerini aktaran Akgül, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bizler, sizleri sadece birer yerel yönetici olarak değil, devletimizin en stratejik ve en kıymetli mesai arkadaşları olarak görüyoruz. Sizlerin güçlü olması, devletimizin ve milletimizin güçlü olması demektir. Gücümüzü daha da arttırmak için tüm hafta boyunca yaklaşık 700 muhtarımızın katılımıyla devam edecek bu akademi programı, sıradan bir seminer dizisi olmayacak. Vereceğimiz eğitimlerle, değişen ve gelişen dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilere uyum sağlamayı, mevzuat ve hukuki altyapıya ilişkin bilgilerimizi güncellemeyi, dijitalleşen kamu hizmetlerine adapte olmayı, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Program kapsamında alacağınız eğitimler ile sahada edindiğiniz kıymetli tecrübeleri akademik bilgi ve kurumsal uygulamalarla bir araya getirerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızı daha ileri seviyelere taşıyacağız."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de programın muhtarların bilgi ve liderlik becerilerini geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Program, Artuklu ve Midyat ilçelerinde 5 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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