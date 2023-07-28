Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle hazırlanan aşureler, Halı Caddesi'nde vatandaşlara dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, aşurenin önemine değinerek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Etkinliğe, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve vatandaşlar katıldı.