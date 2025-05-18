Mardin'de Motosiklet Sürücüsü Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Mardin'de Motosiklet Sürücüsü Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil, Mehmet Emin Duman'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duman, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Emin Duman'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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