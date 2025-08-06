Mardin'de Motosiklet Kazası: Yayaya Kırmızı Işıkta Geçişten Dolayı Kusurlu Bulundu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren Fevziye Öziş'in (58), kaza tutanağında kusurlu olduğu belirtildi. Tutanakta Öziş'in yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada refüje doğru çapraz geçiş yaptığı belirtilirken, serbest bırakılan sürücünün ise kusurunun bulunmadığı bildirildi.

Kaza, 24 Temmuz'da Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L. (31) yönetimindeki 47 ADT 387 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevziye Öziş'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevziye Öziş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fevziye Öziş, Artuklu ilçesindeki Veydi Sımmak Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazada yaralanan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınan motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis ekiplerince olaya ait tutulan kaza tutanağında hayatını kaybeden Öziş'in kusurlu olduğu, sürücüsünün ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi. Tutanakta, "Orta refüje doğru kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinin gerisinden koşarak çapraz açıyla karşıya geçmekte olan yaya Fevziye Öziş 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda bulunan yaya kusurlarından 68/1- B-1 kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsünün ise herhangi bir kusurunun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

KAZA VE SONRASI KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden yola çıkıp karşıya geçmeye çalışan Öziş'e hızla gelen motosikletin çarpığı ve çapmanın etkisiyle Öziş ile sürücünün yola savrularak metrelerce sürüklendikleri görüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen kazazedelerin yakınları arasında arbede çıktığı görülüyor.