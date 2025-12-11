Mardin'de motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin çarpıştığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.A. (18) yönetimindeki motosiklet, Dedeman Kavşağında A.Y.'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.Y. ile motosiklet sürücüsü M.S.A (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,