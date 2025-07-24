Mardin'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kurye tarafından kullanılan motosikletin çarptığı 58 yaşındaki Feyziye Öziş hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarptığı Feyziye Öziş (58) yaşamını yitirdi. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrası anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L. (31) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Öziş'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öziş'in cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.