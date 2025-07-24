Mardin'de Motosiklet Kazası: 58 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazası: 58 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu ilçesinde bir kurye motosikletinin çarptığı Feyziye Öziş yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarptığı Feyziye Öziş (58) yaşamını yitirdi. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrası anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L. (31) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Öziş'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öziş'in cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.