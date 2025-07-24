Mardin'de Motosiklet Kazası: 58 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarptığı Feyziye Öziş (58) yaşamını yitirdi. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrası anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L. (31) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Öziş'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öziş'in cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.