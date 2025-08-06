Mardin'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki iki genç yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosikletteki B.A. (17) ve A.E. (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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