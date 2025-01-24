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Mardin'de Mezarlıklar İçin Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları

Mardin'de Mezarlıklar İçin Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'na kadar tüm mezarlıkların temizlenmesi planlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kamor Asri Mezarlığında yol yapım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında mezarlığın genel temizlik işleri tamamlandı.

Öte yandan, kentteki 10 ilçede yetki ve sorumluluk alanındaki 60 mezarlıkta ağaç budama, kurumuş ot ve çalı temizliği gibi düzenli bakım çalışmalarını tamamlayan ekipler, Artuklu'daki Şeyh Muhammed Mezarlığı'nda ise toprak kayması riski taşıyan bölgelerde istinat duvarı yapımına devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na kadar tüm mezarlıklarda genel temizlik ve ağaç budama çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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