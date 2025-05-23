Mardin'de emniyet kemeri farkındalık etkinliği düzenlendi

Mardin'de emniyet kemeri farkındalık etkinliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'de, emniyet kemeri simülasyon aracıyla yapılan farkındalık etkinliğinde, Kurban Bayramı öncesi sürücülere emniyet kemeri uyarıları yapıldı.

MARDİN'de, emniyet kemeri simülasyon aracıyla yapılan farkındalık etkinliğinde, Kurban Bayramı öncesi sürücülere emniyet kemeri uyarıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla oluşturulan emniyet kemeri simülasyon aracı, Mardin'e geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan farkındalık etkinliğinde sürücüler, simülasyon aracına bindi. Uygulamada araç ters döndürüldü, sürücüler yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşanabilecek tehlikelere tanıklık etti. Trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Simülasyon aracına binen sürücüler, 10 kilometre hızla giden bir aracın kaza anını deneyimleyerek emniyet kemerinin öneminin farkına vardı. Bazı vatandaşlar ise simülasyon aracını eğlenceli buldu.

'2 BİN ÖĞRENCİMİZE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ'

Etkinlik alanında incelemelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, simülasyon aracı hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, "Mardin'imizde İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü'müz tarafından mobil trafik eğitim TIR'ı ve emniyet kemeri simülasyon aracı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'mızda uygulamalı eğitimlere başlamış bulunmaktadır. Emniyet kemeri, sürüş sırasında ölümlü kazalarda yüzde 45, yaralanmaları kazalarında ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin öğrencimize emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda eğitimler verilmiştir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu vesileyle tüm sürücülerimize tüm vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerini bütün vatandaşlarımız sürüş sırasında kullansınlar. Kullanılması noktasında hassasiyet göstersinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay!
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.