Mardin'de Kızılay Artuklu Şubesi 1100 kişiye giysi, 60 aileye 180 bin lira verdi

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Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere para ve kıyafet desteği sunuldu.

Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerin giyim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 Eylül–25 Eylül arasında Mardin Kızılay Toplum Merkezi'nde geçici giyim butiği oluşturuldu.

Merkezde kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, ev tekstili, mont, kazak, eşofman, pantolon, kız çocuk elbiseleri ve çeşitli kışlık giyim malzemelerinden oluşan 4 bin 488 parça ürün, 220 aileden 1100 kişiye ulaştırıldı.

Ayrıca 60 aileye de toplam 180 bin lira nakdi destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Kızılay olarak ailelerin ve çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sosyal incelemeleri tamamlanan 5 bin ailenin sistemde kayıtlı olduğunu aktaran Arı, gönüllülerin özverisi ve hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA