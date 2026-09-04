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Mardin'de Kırtasiyelere Fahiş Fiyat Denetimi

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MARDİN’de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

MARDİN'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ile ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla kırtasiyelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin merkez ve 10 ilçesindeki kırtasiyeleri denetleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarını inceledi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLAMADIK'

Denetimlerde açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdür Vekili Behiye Çekirdekci Gedik, hem merkezde hem de ilçelerde düzenli olarak denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Bakanımızın talimatı üzerine kırtasiye denetimlerimize okul öncesi okullar açılmadan bir ağırlık vermiş durumdayız. Günlük rutin denetimlerimiz zaten devam etmekteydi. Bu rutin denetimlerde herhangi bir olumsuzluk rastlamadık. Onları sürekli olarak, düzenli olarak bakanlığa gönderiyoruz tablo halinde. Bu şekilde bugün de buraya geldik denetimimizi gerçekleştirmek için. Burada da herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Hem kontrol amaçlı hem de onları bir etiket konusunda bilgilendirme amaçlı denetimlerimiz sürmektedir. Ekiplerimiz 10 ilçe ve merkezde düzenli olarak sahada denetimlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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