Mardin'de Kırsal Alanda Örtü Yangını

Mardin'de Kırsal Alanda Örtü Yangını
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Mardin'in Ömerli ilçesindeki Çayıralanı Mahallesi kırsalında saat 15.00'te başlayan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele devam ediyor.

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ömerli ilçesine bağlı Çayıralanı Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 15.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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