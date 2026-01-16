Haberler

Mardin'de kayıp 2 çocuk gölette ölü bulundu
Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E.'nin cesetleri bir gölette bulundu. Çocukların kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütüldü.

Kırsal Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'den saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışma sırasında, aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlandı.

Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları tarafından gölette çocukların cesetleri bulundu.

Cesetler, sağlık ekiplerince otopsi için hastaneye götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
