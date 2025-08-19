Mardin'de Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada başına levyeyle vurulan kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Oto Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma levyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Başına darbe alan yaralılardan Hasan T. (69), özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.