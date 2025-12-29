Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karla mücadele çalışmalarını GAMER'de koordine ediyor

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karla mücadele çalışmalarını GAMER'de koordine ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını koordine ederek, acil durum yollarına öncelik verilmesini istedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını koordine ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) karla mücadele çalışmalarını takip etti.

Sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ile acil durum noktalarına öncelik verilmesi talimatında bulundu.

Vali Akkoyun'a çalışmalarında Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilgili kurum amirleri ve daire başkanları de eşlik ediyor.

Akkoyun, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve kış şartlarına uygun önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Karayolları, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi ve ilgili tüm birimlerin tam koordinasyon içerisinde 7/24 esasına göre görev yaptığı ifade eden Akkoyun, olumsuz hava koşulları sona erene kadar karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni