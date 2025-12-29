Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karla mücadele çalışmalarını GAMER'de koordine ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını koordine ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) karla mücadele çalışmalarını takip etti.

Sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ile acil durum noktalarına öncelik verilmesi talimatında bulundu.

Vali Akkoyun'a çalışmalarında Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilgili kurum amirleri ve daire başkanları de eşlik ediyor.

Akkoyun, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve kış şartlarına uygun önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Karayolları, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi ve ilgili tüm birimlerin tam koordinasyon içerisinde 7/24 esasına göre görev yaptığı ifade eden Akkoyun, olumsuz hava koşulları sona erene kadar karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.