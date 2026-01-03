Haberler

Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mardin'de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma, kar küreme ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için titizlikle görev yapıyor.

Mardin'de yol açma, kar küreme, kaldırım temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GAMER Koordinasyon Merkezinde 10 ilçeyle anlık bağlantı sağlayarak karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla sahada görev yapan ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve mahalle içlerinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmaların belirlenen program dahilinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan her noktada devam edeceğini bildirdi.

