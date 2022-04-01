Mardin'de karın damarı yırtılan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Kızıltepe ilçesinde karnında aort damarı yırtılan 87 yaşındaki hasta, suni damar takılarak sağlığına kavuştu.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Şaha Büyükaslan, tetkiklerinde, karın ana atar damarında genişleme sonucunda patlama olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanları Dr. Mustafa Çelik ve Opr. Dr. Tufan Okumuş tarafından yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Büyükaslan'a suni damar takıldı.

Yoğun bakımda 2 gün gözlem altında kalan, daha sonra servise alınarak sağlığına kavuşan Büyükaslan'ın, yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Serdar Kalkan, ilçede böyle bir ameliyatın yapılması ve hastanın sağlığına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Kalkan, "Karın içerisindeki ana büyük atardamar olan aortun genişleyip patlaması ölümcül bir hastalık durumudur. Hastamıza müdahale edilmesiydi hastamız büyük olasılıkla hayatını kaybedecekti. İlimizde ilk defa yapılan ameliyat, başarıyla gerçekleştirdi. Hastanede, hekimlerimizi desteklemeye ve bölge halkına kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çelik ise ekibiyle başarılı bir ameliyatı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, ameliyatın zor geçtiğini belirterek, "Ekip olarak alnımızın akıyla ameliyattan çıktık. Başarılı bir operasyon gerçekleştirmenin ve hastanın sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükaslan da ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını anlatarak, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.