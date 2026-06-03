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Karasu Çayı'nın doğal güzelliği dronla görüntülendi

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Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi, doğal güzellikleri, şelaleleri ve yürüyüş güzergahıyla dronla görüntülendi. Valilik tarafından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Karasu Çayı ve vadisi, dronla görüntülendi.

Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde bulunan Karasu Çayı ve vadisi, vadi yatağı boyunca sıralanan ağaçlar ve irili ufaklı şelaleleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip olan vadi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere su ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve renkli bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından su debisi yeniden yükselen Karasu Çayı, oluşturduğu manzarayla dikkat çekiyor.

VALİLİK PAYLAŞTI

Mardin Valiliği, Karasu Çayı ve vadisinin dronla çekilen görüntülerini sanal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Mazıdağı ilçemizde bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili ve onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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