Mardin'de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

MARDİN'DE 2 KARAYOLU KAMYON VE TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Mardin Valiliği, saat 19.00'dan geçerli olmak üzere Kızıltepe-Viranşehir ile Mardin- Diyarbakır kara yollarının kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren; Kızıltepe -Viranşehir ve Mardin- Diyarbakır istikameti kara yollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecek" denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, Kızıltepe'den Viranşehir istikametine seyreden TIR ve kamyonların Derik Üçyol kavşak karşısı dinlenme tesisleri ile Derik Üçyol kavşak ilerisi 13'üncü kilometredeki dinlenme tesislerinde, Diyarbakır istikametinde seyredenlerin ise Sultanşehmuz mevkisi dinlenme tesisleri ile Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bekletileceği belirtildi.

Salih KESKİN/MARDİN,