Haberler

Mardin'de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Mardin'de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valiliği, Kızıltepe-Viranşehir ve Mardin-Diyarbakır kara yollarının kar yağışı nedeniyle saat 19.00'dan itibaren TIR ve kamyon trafiklerine kapatıldığını açıkladı. Araçların belirli dinlenme tesislerinde bekletileceği belirtildi.

MARDİN'DE 2 KARAYOLU KAMYON VE TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Mardin Valiliği, saat 19.00'dan geçerli olmak üzere Kızıltepe-Viranşehir ile Mardin- Diyarbakır kara yollarının kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren; Kızıltepe -Viranşehir ve Mardin- Diyarbakır istikameti kara yollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecek" denildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, Kızıltepe'den Viranşehir istikametine seyreden TIR ve kamyonların Derik Üçyol kavşak karşısı dinlenme tesisleri ile Derik Üçyol kavşak ilerisi 13'üncü kilometredeki dinlenme tesislerinde, Diyarbakır istikametinde seyredenlerin ise Sultanşehmuz mevkisi dinlenme tesisleri ile Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bekletileceği belirtildi.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı