Mardin'de eğitime kar engeli

Mardin Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 tarihinde kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

MARDİN Valiliği kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Vali Tuncay Akkoyun da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, Okullarımıza güvenli ulaşımınız ile ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29/12/2025 Pazartesi günü 1 gün süre ile Eğitim-Öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
