Mardin'de Kar Yağışı Eğlenceli Anlara Yol Açtı

MARDİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ekipler yollarda mahsur kalanlar ve ambulanslar için seferber olurken, Midyat ilçesinde ise kamyonetin arkasına lastik bağlayanlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Mardin genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler, çeşitli aktivitelerle yağışı, eğlenceye dönüştürdü. Ömerli ilçesinde 4 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle kırsal mahallelerde yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen ambulanslar, ekiplerin yoğun çabasıyla güvenli alanlara ulaştırıldı. Artuklu ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde de hasta almaya giden ambulans, yoğun karda, yolda mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yol açılırken, ambulans hastaya ulaştı. Artuklu ilçesi kırsal Yalım Mahallesi'ndeki gıda tesisinin çatısı kar birikmesi nedeniyle çöktü. Çökme sonucu tesiste hasar meydana geldi.

Ömerli ilçesi Öztaş Mahallesi'nde çatısı çöken çiftlikteki yaklaşık 100 küçükbaş ile evdeki 6 kişi kurtarıldı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 1 terasın çatısı da kar yükünden çöktü. Mazıdağı'nda ise kapalı halı sahanın, Kızıltepe ilçesinde de Sebze ve Meyve Hali'nde bazı iş yerlerinin çatıları çöktü. Yağış nedeniyle kent genelinde 100 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Midyat ilçesinde ise zorlu kış şartları eğlenceye dönüştürüldü. Kar keyfini yaşamak isteyenler, kamyonetin arkasına halatla bağlanan lastik üzerinde tarihi Midyat sokaklarında kaydı. Eğlenceli anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,