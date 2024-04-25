Mardin'de kamyonetin çarptığı anne ve kızının kaza anı güvenlik kamerasında

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu anne ve kızının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlar Mahallesi Mardin Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AAG 39 plakalı otomobilin dikiz aynası, iki çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Gular S'ye (36) çarptı.

Kazada hafif yaralanan anne bu kez kucağındaki 2 yaşındaki kızına, yolun tekrar karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ş.A. idaresindeki 06 LPS 19 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada anne ve kızı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.