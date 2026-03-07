Haberler

Mardin'de yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyonetteki tarım aletleri yola savruldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki kanala çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ALT 855 plakalı tarım aletleri taşıyan kamyonet, Duruca Mahallesi İpekyolu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette yüklü tarım aletleri yola savruldu.

Kazada, araçta bulunan Müjgan Ş. (53) ve Vahid Ş. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı

O maçın ardından yasal işlem başlattı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz