Mardin'de Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar tedavi altına alındı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde kamyonetin direğe çarpması sonucu yaralanın 2 kişi tedavi altına alındı.
Şafak Mahallesi'nde F.K. (47) idaresindeki 72 AR 226 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan sürücü F.K. ve B.K. (18) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.