Mardin'de Kadın Takip İddiasıyla Sürücüyü İhbar Etti

MARDİN'de bir kadın, gece yarısı kendisini otomobiliyle takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü polise ihbar etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi, 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen kadın, kendisini otomobiliyle takip ederek rahatsız ettiğini öne sürdüğü sürücüyü durdurdu. Bir süre sürücüyle tartışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimlik kontrolünün ardından ekipler, şikayet üzerine sürücüyü gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının sokak ortasında sürücü ile tartıştığı, sürücüye 'seni tanımıyorum' diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, sürücünün ise 'bana seslenmedin mi Bana gel gel işareti yapmadın mı' dediği görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,