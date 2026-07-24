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Mardin'de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

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Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde ekonomik kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ile sigara ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 155 kilogram nargile ve sarmalık puro tütünü, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 100 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 1750 puro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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