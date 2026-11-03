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Mardin'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı

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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mardin'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açtı.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mardin'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açtı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan ürünler sergileniyor.

Türkiye'nin 64 ilinden ceza infaz kurumlarının katıldığı fuarda, yöresel gıdalardan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyalara, mobilyadan deri ürünlerine kadar çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarı gezen ziyaretçiler, stantlardaki ürünleri inceleyerek alışveriş yaptı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Aybüke Yayla, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürü Özge Dijle Demir ve davetlilerle fuardaki stantları gezerek, yetkililerden ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuarı gezen Aşiyan Çelik, "Fuar alanı çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından ürünler var. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehmet Çatal da fuarda güzel ürünler gördüğünü dile getirerek, "Bu tür fuarların ara sıra yapılması lazım. Çok beğendim. Alışveriş de yaptım. Hem fiyat hem kalite açısından gayet güzel." dedi.

Fuar, 7 Kasım'a kadar 11.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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