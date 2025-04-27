Mardin'de İşitme Engelli Kadınlar İçin Kur'an Kursu

Mardin Müftülüğünce açılan kursta işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim ve dini terimleri öğreniyor.

Merkez Artuklu ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Gurbet Yay Kur'an Kursu'nda işitme engelli 4 kadına Kur'an-ı Kerim ve dini terimler eğitimi işaret diliyle veriliyor.

Kurs kapsamında 4 işitme engelli kadın, haftanın 2 günü toplam 6 saat eğitim alıyor.

İl Müftülüğü İşitme Engelliler Koordinatörü ve Gurbet Yay Kur'an Kursu'nda öğretici Nazan Ağalday (43), AA muhabirine, 2016 yılından bu yana işitme engelli kadınlara eğitim verdiğini söyledi.

Kursta çeşitli eğitimler verdiklerini ifade eden Ağalday, işitme engellilere yönelik eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.

İşitme engellilere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini terimler konusunda da eğitim verdiklerini kaydeden Ağalday, Diyanet İşleri Başkanlığının "Dualar ve Sureler" kitabından da dua ve sure ezberi yaptırdıklarını dile getirdi.

Ağalday, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl bize yeni materyaller hazırlayıp gönderiyor. Biz de bunları derslerimizde kullanmaya ve uygulamaya özen gösteriyoruz, ayrıca kursumuzda işaret diliyle elifba kitaplarımız mevcut. Bu kitapla elifba öğrenen kursiyerimiz, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i kolaylıkla el yardımıyla okuyabiliyor. Kadınlar, burada iletişim kurabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri bir ortam görüyorlar. Benim de işaret dilini bilmem onlarla daha rahat iletişim kurmamı sağlıyor. Onlara yardımcı oluyorum, ayrıca kurs onlar için bir buluşma yeri, sosyal aktivite alanı gibi. Sosyokültürel açıdan bu kurs onlar için çok iyi. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra aile ilişkisi ve ahlaki kurallar konusunda da bilgi veriyoruz. Aileler de bu durumdan oldukça memnun ve bize teşekkür ediyorlar."

Kursiyerler çok memnun

Kursiyerlerden 42 yaşındaki Elif Çaybugün, Ağalday yardımıyla yaptığı açıklamada, kursa Kur'an-ı Kerim, dini kavramlar, namaz, hac ve zekat gibi ibadetleri öğrenmeye geldiğini, arkadaşlarıyla beraber keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Hamdiye Çamurdaş (40) da kursu çok sevdiğini ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Sevgi Şahkulubey Yağcı (52) da kursa dini vecibelerini yerine getirmeye geldiğini anlatarak, "Kursta benim gibi işitme engelli kardeşlerimin olması ve hocamızın da işaret dilini bilmesi çok iyi oldu." dedi.