Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan sıva ustası Veysi Ö., dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.
Turgut Özal Mahallesi'nde bir binanın inşaatının ikinci katında çalışan sıva ustası Veysi Ö. (60), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Veysi Ö, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar