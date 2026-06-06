Haberler

Mardin'de inşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü

Mardin'de inşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir inşaatta çalışan Mehmet Şükrü Akyol, 12. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 12'nci katından düşen Mehmet Şükrü Akyol (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe'de büyük gün

Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük