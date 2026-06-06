Mardin'de inşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın 12'nci katından düşen Mehmet Şükrü Akyol (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şükrü Akyol, çalıştığı inşaatın 12'nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı