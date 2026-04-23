Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Mardin'de 194 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda hac kafilesinin hareketi öncesinde düzenlenen törene, İl Müftülüğü görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hacı adayı Davut Aksak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacca gitmek için 15 yıldır beklediğini, bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kutsal toprakları gitmenin heyecanını yaşadığını belirten Aksak, "Özellikle Gazze ve bütün Müslüman ülkeleri için dua edeceğiz." dedi.

Yusuf Ölek ise 11 yılın ardından isminin çıkmasıyla büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Allah herkese nasip etsin. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır." ifadelerini kullandı.

Eşi Nursel Ölek de Kabe'ye ilk girdikleri anda ilk dualarının Filistin için olacağını dile getirdi.

Ali Kumaç da 14 yılın ardından bu yıl ikinci kez hacca gideceğini, yine aynı heyecanı yaşadığını kaydetti.

İlk kafiledeki hacı adayları ve Müftülük görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualarla uğurlandı.