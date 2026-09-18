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Mardin'de İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

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Mardin'de İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Mardin'de afet risklerinin değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik, "İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Mardin'de afet risklerinin değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik, "İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya, il genelindeki kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Mardin İl Afet Risk Azaltma Planı 2027-2031 kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Plan çerçevesinde Mardin'in karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin belirlenmesi, bu risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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