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Nusaybin'de otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dicle Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde dün akşam sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACJ 781 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 35 AND 057 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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