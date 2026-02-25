Haberler

Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yeniyol Caddesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, M.Ş.G. (52) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

