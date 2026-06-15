Haberler

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin'in Derik ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kırsal Kuşçu Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ile Zeynelabidin D. (48) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü

Maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Adem Amca’nın kayığında masalsı buluşma: Yaren’in eşi Nazlı 5 yıl sonra yeniden kondu

Yaren’in eşi Nazlı herkesi şaşırttı!
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu

Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı kentte gündem oldu