Mardin'de İçme Suyu Kuyusu Derinleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesinin Pelitli Mahallesi'ndeki içme suyu kuyunda başlatılan sondajla derinleştirme çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü mahallede içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla 173 metre derinliğine sahip sondaj kuyusunda çalışma başlattı.

Kuyuda sondajla 273 metre daha derine inildi. Toplam 446 metre derinliğe ulaşan kuyuda 418 metrede su bulundu.

Çalışmanın ardından mahalleye yeniden kesintisiz içme suyu verilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Ramazan Acar, sondaj çalışması sürecinde MARSU'nun su tankeriyle içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti.

Sorunun çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Acar, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.