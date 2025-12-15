Haberler

Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, umuma açık 33 işyeri kontrol edildi, yüksek sesle müzik yayını yapan işletmelere uyarılar yapıldı ve trafik kurallarını ihlal eden 69 sürücüye ceza uygulandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, tarihi 1. Cadde ve çevresinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamında, 33 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı, 69 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını yapmaktan ve diğer trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

