Mardin'de Husumetli İki Aile Barıştırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçede 14 yıl önce Kaya aileleri arasında bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, kanaat önderleri ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Aileler arasında husumetin sona ermesi dolayısıyla Kabala Mahallesi Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen barış yemeğine Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile iki ailenin üyeleri katıldı.

Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

Kaymakam Öztabak, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gelecekte benzer acıların yaşanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Öztabak, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu zaman zaman kırılır, incinir ama asıl meziyet yeniden selam verebilmek, helalleşebilmektir. Bugün bu iki güzide aile bunu yaptı. Aradaki kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bıraktılar. Bu, kolay değil ama çok değerlidir. Bizler, bu toprakların bir evladı, bu milletin bir hizmetkarı olarak böyle bir anlamlı buluşmaya tanıklık etmekten memnuniyet duyuyoruz."

İl Müftüsü Türkmen de barışa katkı sunanlara teşekkür ederek, "Her kavganın sonucu barıştır. Ne kadar uzun sürerse sürsün ama en önemli barış, erken meydana gelen barıştır. Allah Resulü, 'Hayırlı işlerde acele edin.' diye bizlere emir veriyor. O yüzden bizler elimizden geldiği kadar barışın, kardeşliğin tarafında olalım, birbirimizi sevelim." diye konuştu.