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Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı Boz ailesi ile diğer aile arasındaki husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle barış yemeğinde sona erdi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Artuklu'da geçen yıl 8 Haziran'da akraba Boz ailesinin fertleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından taraflar arasında başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesi üzerine ilçedeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi.

Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin geçen yıl basit sebeplerle akraba iki aile arasında başladığını belirterek, aile fertlerinin de destekleriyle bu husumeti sonlandırdıklarını söyledi.

Geçen yıl da 22 yıl önce başka iki aile arasında çıkan husumeti girişimleri sonlandırdıklarını anlatan Recepoğlu, bu törene o ailelerin de katıldığını belirtti.

Recepoğlu, "Türkiye birlik ve beraberlik içinde bir bütündür. Biz de bu barışı sağlamış olduk. Bu süreç bizim için zor geçti. Sağ olsunlar, var olsunlar, her iki aile de teveccüh gösterdiler, bize bu barışı sağlamak nasip oldu. Her iki aileye teşekkür ediyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için girişimlerimiz her zaman için devam edecek." dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı.

Barış yemeğinin verilmesiyle sona eren programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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