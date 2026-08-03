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Kızıltepe'de Havuzda Boğulma: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kızıltepe'de Havuzda Boğulma: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Orhan Dozen (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, halı sahaya ait yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Orhan Dozen (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Şenyurt yolu üzerindeki halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda hareketsiz olan Orhan Dozen'i fark edenler, çocuğu sudan çıkararak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dozen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dozen'in Cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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