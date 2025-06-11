Mardin'de Haşere İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'de Haşere İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla haşere ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçelerde ve kırsal alanlarda düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla sivrisinek, karasinek ve yakarca gibi haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bu canlılardan bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, 10 ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya halinde devam ediyor.

Kırsal mahallelerde 2 ila 7 gün arasında değişen periyotlarla, ilçe merkezlerinde de hafta boyunca düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışması, vatandaşlardan ALO 153 hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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