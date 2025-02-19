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Mardin'de 'Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler' Konseri Düzenlendi

Mardin'de 'Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler' Konseri Düzenlendi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliğinde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, Harput ve Mardin yöresine ait türküler seslendirdi. Etkinlik sonrası sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Mardin'de, " Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konser etkinliği düzenlendi.

Sahne alan Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, Harput ve Mardin yöresine ait türküler seslendirdi.

Konserin ardından sanatçılara teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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