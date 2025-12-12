Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel