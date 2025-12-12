Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
