Haberler

Mardin'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırsal Kumlu Mahallesi'nde 34 PN 5338 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen Bayram Ö. (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı