Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Güncel
 - Güncelleme:

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdiMARDİN Mardin'de gün içinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar son 10 yılda yağan karın 5 günde yağmasına sevindi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

MARDİN Mardin'de gün içinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar son 10 yılda yağan karın 5 günde yağmasına sevindi.

Mardin'de gün içinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir yine beyaz örtüye büründü. Uzun yıllardır kar yağışının çok az görüldüğü Mardin'de bu yıl Mart ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen devam eden kar yağışı hem mutlu ederken hem de zorlukları da beraberinde getirdi.

Vatandaşlardan Ferhan Demir, 10 yıldır bu kadar kar yağışı görmediğini, bir yandan mutlu olduklarını, bir yandan da yollardan dolayı sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Güncel

Mardin, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title