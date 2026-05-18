Mardin'de geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Kumsal Ö. hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğun amcası olduğu öğrenildi.

D.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Gökçe Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Kumsal Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücünün hayatını kaybeden Kumsal Ö'nün amcası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
